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Российские военные нанесли удары по инфраструктуре авиационной базы ВСУ

Российская армия нанесла удары по инфраструктуре авиационной базы, а также по предприятию — производителю комплектующих для дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Силами дальней и оперативно-тактической авиации нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие также атаковали места хранения беспилотников и безэкипажных катеров противника, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских боевиков.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 298 вражеских дронов и шесть управляемых авиационных бомб.

Ранее в этот день расчеты беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу М777 американского производства ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.