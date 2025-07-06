Российские военные нанесли удары по инфраструктуре авиационной базы ВСУ

«Силами дальней и оперативно-тактической авиации нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что российские военнослужащие также атаковали места хранения беспилотников и безэкипажных катеров противника, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских боевиков.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 298 вражеских дронов и шесть управляемых авиационных бомб.
Ранее в этот день расчеты беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу М777 американского производства ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.