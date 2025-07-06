Рогов: ВС России нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье

Российская армия нанесла серию ударов по военным объектам ВСУ в подконтрольном Украине городе Запорожье, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наши войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Запорожье», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, эти объекты находятся как в самом населённом пункте, так и в ближайшем пригороде.
Минобороны России 6 июля сообщило, что российские бойцы поразили инфраструктуру авиабазы, предприятие по производству комплектующих для ударных БПЛА, а также склады боеприпасов ВСУ.