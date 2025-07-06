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Опасность БПЛА объявили в Ленобласти

В Ленинградской области 6 июля объявили опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о возможных проблемах со связью.

Источник: Фонтанка.ру

Напомним, в минувшую субботу в регионе несколько раз объявляли воздушную опасность. За обе ночи были сбиты три беспилотника ВСУ.

Небо над Петербургом закрывали четыре раза. В аэропорту Пулково объявляли план «Ковер».

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