Опасность БПЛА объявили в Ленобласти

Напомним, в минувшую субботу в регионе несколько раз объявляли воздушную опасность. За обе ночи были сбиты три беспилотника ВСУ.
Небо над Петербургом закрывали четыре раза. В аэропорту Пулково объявляли план «Ковер».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше