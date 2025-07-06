Выступление Путина на форуме Народного фронта «Все для Победы!». Главное

Президент России Владимир Путин приехал на форум Народного фронта «Все для Победы!» в Национальный центр «Россия» в Москве. Прежде всего он предложил участникам форума почтить память замглавкома ВМФ Михаила Гудкова, его боевых товарищей и всех военнослужащих, погибших в боях, минутой молчания. После президент наградил лауреатов премии и рассказал об успехах российской техники на СВО и поддержке участников спецоперации. Главные высказывания Путина — в подборке «Ъ».