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Над регионами России уничтожили 48 украинских БПЛА

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над РФ 48 украинских БПЛА с 14:20 мск до 19:30 мск. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 14:20 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Брянской области, 9 — над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву, 6 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Смоленской области, 2 — над территорией Ленинградской области, 1 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Новгородской области», — сказали в ведомстве.

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