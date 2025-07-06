Над регионами России уничтожили 48 украинских БПЛА

«В период с 14:20 мск до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 — над территорией Калужской области, 10 — над территорией Брянской области, 9 — над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву, 6 — над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Смоленской области, 2 — над территорией Ленинградской области, 1 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Новгородской области», — сказали в ведомстве.
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