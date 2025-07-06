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«Ну что, заказ принял?»: украинцы стали сдавать ВС РФ координаты ТЦК

Украинцы начали массово присылать российским военным координаты украинских ТЦК.

Представителям ВС РФ стали поступать сообщения от жителей Украины с координатами территориальных центров комплектования (ТЦК — аналогов военкоматов, — прим. ред). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на военкора Алексея Воеводу.

Как отмечается, такие сообщения появились в комментариях под постами отряда БПЛА «Сталинские соколы». Некоторые украинцы передают координаты в надежде, что российские войска нанесут по этим объектам удары.

Например, один из пользователей соцсетей отправил координаты кременчугского ТЦК в Google-картах, сопроводив их комментарием: «Ну что, заказ принял?».

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники украинских ТЦК и служб соцподдержки размещают мобилизованных в пустых тюремных камерах, предварительно освободив их от заключенных. По данным издания, это делается для предотвращения побегов призванных на службу.

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