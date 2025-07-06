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МО: ВС РФ продолжают идти вперед и выбивать ВСУ из населенных пунктов

Появились кадры боев в селе Поддубное в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие подразделений группировки «Восток» армии России после освобождения донецкого села Поддубное продолжают наступление, они выбивают противника из населенных пунктов, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага», — заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что российские бойцы захватывают трофеи и берут в плен украинских военнослужащих.

В Минобороны РФ также опубликовали кадры боев в Поддубном и показали военнослужащих с российским триколором в руках в освобожденном селе. В ведомстве сообщили, что инженерные подразделения уже приступили к разминированию местности от взрывоопасных предметов.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ освободили села Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области.