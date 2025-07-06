Подразделения российской армии, освободив село Поддубное в Донецкой Народной Республике, продолжают продвигаться вперед в регионе и выбивать боевиков Вооруженных сил Украины из других населенных пунктов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как известно, село Поддубное в ДНР было освобождено в воскресенье, 6 июля. Однако на этом успехи российской армии не закончились. Подразделения ВС РФ продолжили продвигаться вперед, тесня боевиков Вооруженных сил Украины.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — сообщает Министерство обороны РФ.
Тем временем российская армия также добивается успехов возле Часова Яра. Как отмечал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, там ВС РФ успешно оттеснили боевиков ВСУ. Причем ситуация пока остается непростой. Продолжаются тяжелые бои. В них ВС РФ, в свою очередь, сохраняют преимущество.