Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: ВС России продолжают продвигаться вперед и выбивать ВСУ из сел в ДНР

Министерство обороны сообщило, что попутно с продвижением вперед в ДНР российская армия берет в плен боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения российской армии, освободив село Поддубное в Донецкой Народной Республике, продолжают продвигаться вперед в регионе и выбивать боевиков Вооруженных сил Украины из других населенных пунктов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как известно, село Поддубное в ДНР было освобождено в воскресенье, 6 июля. Однако на этом успехи российской армии не закончились. Подразделения ВС РФ продолжили продвигаться вперед, тесня боевиков Вооруженных сил Украины.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — сообщает Министерство обороны РФ.

Тем временем российская армия также добивается успехов возле Часова Яра. Как отмечал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, там ВС РФ успешно оттеснили боевиков ВСУ. Причем ситуация пока остается непростой. Продолжаются тяжелые бои. В них ВС РФ, в свою очередь, сохраняют преимущество.