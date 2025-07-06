Тем временем российская армия также добивается успехов возле Часова Яра. Как отмечал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, там ВС РФ успешно оттеснили боевиков ВСУ. Причем ситуация пока остается непростой. Продолжаются тяжелые бои. В них ВС РФ, в свою очередь, сохраняют преимущество.