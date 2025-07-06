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Пушилин: ВС РФ продолжают охватывать Красноармейск и перерезать логистику ВСУ

Пушилин отметил, что оперативная обстановка для российской армии в ДНР складывается благоприятая.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент российская армия продолжает охватывать Красноармейск, параллельно перерезая логистику боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

О ситуации в ДНР руководитель региона высказался в воскресенье, 6 июля. Тогда он опубликовал видео в личном Telegram-канале, в котором подчеркнул, что ВС России продолжают добиваться поставленных целей.

«Мы видим, что продолжается охват самого города Красноармейска, мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение», — сказал Пушилин в видео.

В том же ролике глава ДНР высказался об общей ситуации на данном направлении боевых действий. Он подчеркнул, что оперативная обстановка для российской армии складывается благоприятная.

Тем временем детали ситуации в ДНР также раскрыло Министерство обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что после освобождения села Поддубное российская армия продолжила продвигаться вперед. Подразделения группировки «Восток» успешно выбивают противника из сел, захватывают боевые трофеи, а также берут в плен солдат ВСУ.