Пушилин: ВС РФ продолжают охватывать Красноармейск и перерезать логистику ВСУ

Тем временем детали ситуации в ДНР также раскрыло Министерство обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что после освобождения села Поддубное российская армия продолжила продвигаться вперед. Подразделения группировки «Восток» успешно выбивают противника из сел, захватывают боевые трофеи, а также берут в плен солдат ВСУ.