В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ

«Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито ещё три БПЛА. Без пострадавших и разрушений», — говорится в сообщении.
Ранее областное правительство сообщало о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили один беспилотник над регионом.
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