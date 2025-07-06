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В Тверской области сбили три беспилотника ВСУ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Еще три беспилотника сбиты над Тверской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Губернатор Игорь Руденя: в Бологовском округе Тверской области сбито ещё три БПЛА. Без пострадавших и разрушений», — говорится в сообщении.

Ранее областное правительство сообщало о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили один беспилотник над регионом.

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