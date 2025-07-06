В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ

«Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — написал он.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше