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В Новгородской области сбили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Один БПЛА сбит над территорией Новгородской области, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Над территорией Новгородской области сбит один БПЛА. Спасибо нашим ребятам за работу! Профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», — написал он.

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