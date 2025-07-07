В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности»

В ГУ МЧС объявили, что режим «Беспилотной опасности», который был объявлен вечером 6 июля, снят.
Напомним, режим был объявлен из-за инцидентов с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах.
В связи с ограничением в аэропортах ряда городов в пермском аэропорту были задержаны или отменены несколько рейсов. До сих пор почти на сутки задерживается вылет самолета в Баку. Лайнер должен был вылететь в столицу Азербайджана 6 июля в 20.00, рейс перенесен на 13.00 7 июля.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше