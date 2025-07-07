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В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности»

В МЧС сообщили, что режим опасности, введенный из-за инцидентов в соседних регионов, отменен.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС объявили, что режим «Беспилотной опасности», который был объявлен вечером 6 июля, снят.

Напомним, режим был объявлен из-за инцидентов с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах.

В связи с ограничением в аэропортах ряда городов в пермском аэропорту были задержаны или отменены несколько рейсов. До сих пор почти на сутки задерживается вылет самолета в Баку. Лайнер должен был вылететь в столицу Азербайджана 6 июля в 20.00, рейс перенесен на 13.00 7 июля.

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