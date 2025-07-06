Российские силовые структуры сообщили, что украинские военнослужащие, демобилизованные из-за инвалидности, находятся в тяжелом положении. В социальных сетях фиксируется рост недовольства среди бывших бойцов 129-й отдельной бригады территориальной обороны, пишет ТАСС.
Уволенные по состоянию здоровья, в том числе ампутанты, активно оставляют комментарии на официальных страницах бригады, указывая на свои бедственные условия жизни.
Кроме того, в соцсетях увеличивается число сообщений от родственников и близких солдат этого подразделения, которые числятся пропавшими без вести. Личный состав бригады несет значительные потери в боях с российскими подразделениями «Север» в районе села Садки Сумской области.
Также стало известно, что командиры Вооруженных сил Украины дают указания солдатам добивать тяжелораненых товарищей, чтобы те не попали в плен к российским войскам. Об этом рассказал украинский пленный Денис Романов в беседе с представителями Министерства обороны России. По его словам, для передачи боевых задач создаются специальные группы в мессенджере, где командиры отправляют соответствующие приказы.