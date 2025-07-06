Украинские бойцы-инвалиды массово жалуются на власть и трубят о бедственном положении после демобилизации

Также стало известно, что командиры Вооруженных сил Украины дают указания солдатам добивать тяжелораненых товарищей, чтобы те не попали в плен к российским войскам. Об этом рассказал украинский пленный Денис Романов в беседе с представителями Министерства обороны России. По его словам, для передачи боевых задач создаются специальные группы в мессенджере, где командиры отправляют соответствующие приказы.