Южное направление, Запорожская область, 6 июля
429-й мотострелковый полк и подразделение БАРС-32 имени П. А. Судоплатова взяли под контроль большую часть села Каменское и продолжают уверенно продвигаться вперед на юго-восток, сминая боевые порядки 241-й бригады территориальной обороны Украины, которая вынуждена отходить за реку Янчекрак. ВСУ сдаются в плен. Переход этого населенного пункта под наш полный контроль позволит войскам выйти на трассу М-18 и обеспечит дальнейшее продвижение бойцов к оккупированному боевиками областному центру — городу Запорожье. Ожесточенные бои идут и за поселение Малая Токмачка, поблизости от Каменского. Его освобождение продвинет российских штурмовиков к еще одной заветной цели — Орехово. Тут ВСУ создали целый укрепрайон — Запорожскую линию. Но в период с 23 июня по начало июля она была прорвана силами 247-ого гвардейского десантно-штурмового полка VII гвардейской дивизии. Стало ясно, что и Орехово националистам не удержать.
Между тем, севернее устья Янчекрака, в Каменском бойцы 108-ого полка ВДВ создали плацдарм площадью около девяти квадратных километров. Успеху закрепления на новых позициях в значительной степени способствуют артиллерия и дроны, уверенно отсекающие от обороняющихся украинских националистов колонны с боеприпасами и подкреплением, идущие из глубины территории, оккупированной противником.
От ЛБС до пригородов города Запорожье расстояние не превышает 35−40 км. Времевский выступ уже перешел под контроль российской армии.
Ожесточенные бои идут также и в районе Мирного и Воскресенки, а также на восточной окраине Поддубного и западнее Красной Зари (Зирки) вдоль реки Мокрые Ялы. Боевики пытаются перейти в наступление по линии Левадное, Зелёное Поле, Новодаровка, Шевченко. Однако, несмотря на «мясные штурмы», результата они нигде не достигли.
Часов Яр, Артёмовский район, ДНР, 6 июля
Наши атакующие порядки дошли до административной границы ключевого для обороны ВСУ города Часов Яр. Бои идут уже по административной границе города. Освобожден населенный пункт-сателлит Часова Яра Николаевка.
Одновременно идет успешный фланговый охват Покровска, еще одного «фестунга» киевского режима. Поблизости от Коптева освобождено село Разино. Западнее Часова Яра наступление идет медленнее, так как противник использует дальнобойные САУ, мешающие продвижению и прерывающие линии снабжения наших частей.
На юге ДНР идут бои севернее Дзержинска (Торецк), что необходимо для выравнивания фронта. Наши войска взяли под огневой контроль подъездные пути к селам Владимировка, Софиевка и Шахово. Идут активные действия и в селе Клебан-Бык.
Сумское направление, 6 июля
Российская группировка «Север» методично расширяет зону контроля, выжигая сопротивление ВСУ по линии Юнаковка, Яблоновка, Новониколаевка, Алексеевка, Андреевка. До Сум остается не более 25 километров. Одновременно начато широкомасштабное разминирование Суджанского района, пограничного с Сумской областью. Украинские военные признают, что удержание Сум становится более, чем проблематичным. Кстати, и президент США заявил, что каждый день читает сводки боев с Сумского направления.
Согласно сводкам Минобороны России, «за неделю в зоне ответственности группировки войск “Север”» потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, 5 танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств". Для того, чтобы хоть как-то продолжать удерживать региональный центр генштаб ВСУ перебросил под Сумы с Покровского направления 425-й батальон беспилотных систем и 88-й батальон 106-й отдельной бригады территориальной обороны.
Прогноз на неделю
За две недели интенсивных боев в Сумской области наши войска продвинулись к региональному центру более, чем на 10 километров. Можно смело прогнозировать, что в ближайшие 8−10 дней российская армия выйдет на административную границу города Cумы и далее, обходя город, продолжит движение в Харьковском направлении, взяв агломерацию в плотное кольцо. Фронт пришел в движение и на Волчанском направлении. Город Купянск уже полуокружен. Представляется, что при сохранении такой поступательной динамики, Купянск и Сумы окажутся под контролем российских войск в течение месяца.
В значительной степени этим оперативным успехам способствуют удары вглубь территории противника. Разгром центра производства дронов, уничтожение путей снабжения фронта, а также успехи наших дипломатов (США крайне вяло снабжают ВСУ, явно выгадывая время) — все это делает отступление боевиков неминуемым. По некоторым данным, в ставке Зеленского серьезно поговаривают о необходимости ухода за Днепр.