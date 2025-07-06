Эксперт: когда Купянск и Сумы перейдут под контроль РФ

429-й мотострелковый полк и подразделение БАРС-32 имени П. А. Судоплатова взяли под контроль большую часть села Каменское и продолжают уверенно продвигаться вперед на юго-восток, сминая боевые порядки 241-й бригады территориальной обороны Украины, которая вынуждена отходить за реку Янчекрак. ВСУ сдаются в плен. Переход этого населенного пункта под наш полный контроль позволит войскам выйти на трассу М-18 и обеспечит дальнейшее продвижение бойцов к оккупированному боевиками областному центру — городу Запорожье. Ожесточенные бои идут и за поселение Малая Токмачка, поблизости от Каменского. Его освобождение продвинет российских штурмовиков к еще одной заветной цели — Орехово. Тут ВСУ создали целый укрепрайон — Запорожскую линию. Но в период с 23 июня по начало июля она была прорвана силами 247-ого гвардейского десантно-штурмового полка VII гвардейской дивизии. Стало ясно, что и Орехово националистам не удержать.