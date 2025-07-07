Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских войск в Часовом Яре

Российские войска продвигаются в районе Часового Яра и Константиновского направления. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в Telegram-канале, российские силы успешно освобождают населенные пункты.
Он отметил, что в Часовом Яре достигнуты значительные успехи, и скоро могут появиться хорошие новости об освобождении города. Также Пушилин добавил, что после этого начнется работа по освобождению Константиновки. По его словам, на этом участке фронта сложилась благоприятная обстановка для российских войск.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил, что российская армия вытеснила украинских боевиков к западным окраинам Часового Яра. Он подчеркнул, что бои остаются тяжелыми, но российские силы продолжают доминировать и добиваются успехов, несмотря на сложную ситуацию.