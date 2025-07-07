Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских войск в Часовом Яре

Он отметил, что в Часовом Яре достигнуты значительные успехи, и скоро могут появиться хорошие новости об освобождении города. Также Пушилин добавил, что после этого начнется работа по освобождению Константиновки. По его словам, на этом участке фронта сложилась благоприятная обстановка для российских войск.