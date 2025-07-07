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В Воронеже уничтожили несколько беспилотников

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Несколько беспилотников обнаружены и уничтожены на территории Воронежа, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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