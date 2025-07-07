ТАСС: администрация Херсона существует де-юре, чиновники боятся приезжать

«Херсон уже давно стал прифронтовым городом, где повсюду размещаются боевики ВСУ, в многоэтажках оборудуют пункты управления БПЛА, устанавливают ретрансляторы и станции РЭБ. Очень много людей покинуло Херсон и прибрежные населенные пункты. Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в городе социальные проблемы не решаются, постоянно возникают перебои с электро- и водоснабжением.
При этом местные чиновники за счет помощи подразделениям ВСУ неплохо пиарятся и показывают свою мнимую эффективность, добавили силовики. «Вступать в конфликт с военными им не выгодно», — уточнил собеседник агентства.