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ТАСС: администрация Херсона существует де-юре, чиновники боятся приезжать

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Херсон стал прифронтовым городом, где повсюду размещаются боевики ВСУ, а администрация города существует только де-юре. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Херсон уже давно стал прифронтовым городом, где повсюду размещаются боевики ВСУ, в многоэтажках оборудуют пункты управления БПЛА, устанавливают ретрансляторы и станции РЭБ. Очень много людей покинуло Херсон и прибрежные населенные пункты. Администрация города существует де-юре, однако большинство чиновников проживает в Николаеве, в Херсон приезжать боятся», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в городе социальные проблемы не решаются, постоянно возникают перебои с электро- и водоснабжением.

При этом местные чиновники за счет помощи подразделениям ВСУ неплохо пиарятся и показывают свою мнимую эффективность, добавили силовики. «Вступать в конфликт с военными им не выгодно», — уточнил собеседник агентства.

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