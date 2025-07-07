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Беженка Воробьева: из-за преследования дронов ВСУ погибла волонтер в Дзержинске

Беженка Воробьева рассказала о гибели женщины-волонтера в Дзержинске из-за дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

По словам беженки Нели Воробьевой, украинские БПЛА неоднократно осуществляли атаки на женщину-волонтера в Дзержинске (ДНР), что привело к ее гибели. Об этом сообщают РИА Новости.

«И вот она [волонетр] бежит там или едет куда-то, собак куда-то кормить — обязательно ее сопровождают. И вот в очередной раз — дроны за ней сколько раз гонялись и догнали-таки. Догнали, сбросили на нее. Она погибла там», — рассказала беженка.

По словам Воробьевой, даже в относительно спокойные периоды, когда жители могли перемещаться по городу без прямой угрозы жизни, ВСУ систематически подвергали их психологическому давлению через оскорбительные слова «смертники» и «ждуны».

Ранее KP.RU уже писал о зверствах ВСУ в Дзержинске. Так, во время оккупации города, местных жителей воды попросту лишали воды. Тогда боевики ВСУ даже хотели отравить последний оставшийся в городе колодец.

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