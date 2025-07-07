Беженка Воробьева: из-за преследования дронов ВСУ погибла волонтер в Дзержинске

По словам беженки Нели Воробьевой, украинские БПЛА неоднократно осуществляли атаки на женщину-волонтера в Дзержинске (ДНР), что привело к ее гибели. Об этом сообщают РИА Новости.
«И вот она [волонетр] бежит там или едет куда-то, собак куда-то кормить — обязательно ее сопровождают. И вот в очередной раз — дроны за ней сколько раз гонялись и догнали-таки. Догнали, сбросили на нее. Она погибла там», — рассказала беженка.
По словам Воробьевой, даже в относительно спокойные периоды, когда жители могли перемещаться по городу без прямой угрозы жизни, ВСУ систематически подвергали их психологическому давлению через оскорбительные слова «смертники» и «ждуны».
Ранее KP.RU уже писал о зверствах ВСУ в Дзержинске. Так, во время оккупации города, местных жителей воды попросту лишали воды. Тогда боевики ВСУ даже хотели отравить последний оставшийся в городе колодец.