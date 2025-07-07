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Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Расчет БПЛА российской группировки войск «Восток» уничтожил в районе села Терновое Днепропетровской области гаубицу М198 производства США, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным «Кот».

Источник: © РИА Новости

«Во время разведывательного полета в районе Тернового зафиксировали движение вражеского транспортного средства и при детальном осмотре местности обнаружили хорошо замаскированную гаубицу ВСУ, которая произвела выстрел в направлении наших войск. Наш расчет успешно отработал по цели барражирующим боеприпасом “Ланцет”, и гаубица противника была уничтожена», — сказал «Кот».

Боец уточнил, что уничтоженное орудие было опознано как американская гаубица М198, разработанная в 1970-х годах и поставляемая ВСУ. США применяли такие орудия в операции «Буря в пустыне», войнах в Афганистане и Ираке.

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