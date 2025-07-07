Российские военные уничтожили в Днепропетровской области гаубицу США

«Во время разведывательного полета в районе Тернового зафиксировали движение вражеского транспортного средства и при детальном осмотре местности обнаружили хорошо замаскированную гаубицу ВСУ, которая произвела выстрел в направлении наших войск. Наш расчет успешно отработал по цели барражирующим боеприпасом “Ланцет”, и гаубица противника была уничтожена», — сказал «Кот».
Боец уточнил, что уничтоженное орудие было опознано как американская гаубица М198, разработанная в 1970-х годах и поставляемая ВСУ. США применяли такие орудия в операции «Буря в пустыне», войнах в Афганистане и Ираке.