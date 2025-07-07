Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ

Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, выходит в точку пуска ракет и наносит удар. Выход ракет демонстрируется с различных ракурсов. Также показано, как винтокрылая машина возвращается обратно.