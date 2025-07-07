Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
По докладам авиановодчика, заданная цель была уничтожена, подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, выходит в точку пуска ракет и наносит удар. Выход ракет демонстрируется с различных ракурсов. Также показано, как винтокрылая машина возвращается обратно.