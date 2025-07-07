Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-28НМ уничтожили место скопления личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авиановодчика, заданная цель была уничтожена, подчеркнули в Минобороны РФ.

Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, выходит в точку пуска ракет и наносит удар. Выход ракет демонстрируется с различных ракурсов. Также показано, как винтокрылая машина возвращается обратно.