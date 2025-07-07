ВС России уничтожили 51 пункт управления беспилотниками ВСУ

«Уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией», — сказал он.
Кроме того, по словам Шарова, военнослужащие группировки уничтожили 15 миномётов ВСУ. Расчёты ПВО «Запада» сбили 32 беспилотника самолетного типа.
Как отметил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, в зоне ответственности этой группировки были уничтожены 27 пунктов управления БПЛА противника.
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