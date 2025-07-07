Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ

«Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ и пункты управления БПЛА в зоне проведения специальной военной операции. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что цель была передана артиллеристам.
«Расчеты гаубиц оперативно развернули орудия и нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого налета точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что уничтожение данного объекта привело к значительному сокращению активности вражеских беспилотников на этом участке фронта. ВСУ лишились возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием БПЛА.