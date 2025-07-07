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Тульские десантники уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ

КУРСК, 7 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА тульских десантников уничтожили укрытия техники и пехоты ВСУ в лесополосе в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области. Подразделениями Воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, военнослужащие и военная техника в лесопосадке в Сумской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что расчеты БПЛА десантников работают двойками и тройками, подтверждая и, при необходимости, корректируя координаты целей для удара: после запуска дрона второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель. Сообщается, что результаты уничтожения военных объектов и техники ВСУ были зафиксированы средствами объективного контроля.

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