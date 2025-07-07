Российские военные сорвали ротацию ВСУ

«Операторы разведывательных дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” обнаружили и сорвали ротацию ВСУ, нанеся повреждения автомобилю на ореховском направлении в Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
Как отметили в МО РФ, значение БПЛА в современном бою постоянно возрастает, российские операторы дронов постоянно улучшают свои навыки, что позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые ежедневно выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику.
«В основном работаем по ночам сбросами, выявляем ротацию противника и уничтожаем их, что позволяет нашим подразделениям штурмовым двигаться вперед с минимальными потерями», — рассказал журналистам оператор разведывательного дрона с позывным «Алсу».