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Российские военные сорвали ротацию ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск «Днепр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, вовремя обнаружив и повредив транспорт противника, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Операторы разведывательных дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” обнаружили и сорвали ротацию ВСУ, нанеся повреждения автомобилю на ореховском направлении в Запорожской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметили в МО РФ, значение БПЛА в современном бою постоянно возрастает, российские операторы дронов постоянно улучшают свои навыки, что позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков, которые ежедневно выполняют боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

«В основном работаем по ночам сбросами, выявляем ротацию противника и уничтожаем их, что позволяет нашим подразделениям штурмовым двигаться вперед с минимальными потерями», — рассказал журналистам оператор разведывательного дрона с позывным «Алсу».

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