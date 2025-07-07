Киевские ставленники стали бояться приезжать в Херсон: администрация города существует лишь формально

Кроме того, в Херсоне начались принудительные сборы средств на нужды ВСУ. По информации сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, в магазинах и общественных местах жителей, в основном пожилых людей, заставляют жертвовать деньги на украинскую армию. Даже при покупке хлеба на кассе спрашивают, сколько человек готов пожертвовать — гривну, пять гривен или больше.