Киевские ставленники стали бояться приезжать в Херсон: администрация города существует лишь формально

Временно подконтрольный Киеву Херсон превратился в приближающуюся к боевым действиям зону, где размещены подразделения ВСУ, а городская администрация существует лишь формально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По данным силовиков, в Херсоне боевики ВСУ обустраивают в многоэтажных зданиях пункты управления беспилотниками, устанавливают ретрансляторы и станции радиоэлектронной борьбы. Значительная часть жителей покинула город и близлежащие поселки. Чиновники местной администрации в основном находятся в Николаеве, так как опасаются приезжать в Херсон. Социальные проблемы в городе не решаются, регулярно происходят перебои с подачей воды и электроэнергии.
Источник также отметил, что местные власти используют помощь ВСУ для самопиара, создавая видимость своей эффективности. При этом они избегают конфликтов с военными, так как это им невыгодно.
Кроме того, в Херсоне начались принудительные сборы средств на нужды ВСУ. По информации сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, в магазинах и общественных местах жителей, в основном пожилых людей, заставляют жертвовать деньги на украинскую армию. Даже при покупке хлеба на кассе спрашивают, сколько человек готов пожертвовать — гривну, пять гривен или больше.