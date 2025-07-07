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Российские военные находят необычные мины ВСУ после освобождения сел в ДНР: циничность зашкаливает

Штурмовик «Тигр»: ВСУ прятали мины в шоколадки на Южнодонецком направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные постоянно находят в освобожденных от боевиков Владимира Зеленского населенных пунктов на южнодонецком направлении взрывоопасные предметы и замаскированные мины. ВСУ прятали мины даже в шоколадки. Об этом на кадрах видео МО РФ сообщил стрелок-штурмовик с позывным «Тигр».

По его словам, каждый населенный пункт, освобожденный российскими войсками, потом тщательно просматривается на различные муляжи и мины.

«Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — отметил боец.

Ранее при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской области росгвардейцы обнаружили 39 снарядов различного калибра, замаскированное в мусоре на полевой дороге самодельное взрывное устройство нажимного типа.

Кроем того, саперы ВСУ прячут мины в трупах животных, чтобы замаскировать их. Украинские военные убивают собак и используют трупы для маскировки противотанковых мин с дистанционным датчиком цели. Такой боеприпас реагирует на изменение магнитного поля на некотором расстоянии от него.