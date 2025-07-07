Российские военные находят необычные мины ВСУ после освобождения сел в ДНР: циничность зашкаливает

Кроем того, саперы ВСУ прячут мины в трупах животных, чтобы замаскировать их. Украинские военные убивают собак и используют трупы для маскировки противотанковых мин с дистанционным датчиком цели. Такой боеприпас реагирует на изменение магнитного поля на некотором расстоянии от него.