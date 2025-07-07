Российские военные постоянно находят в освобожденных от боевиков Владимира Зеленского населенных пунктов на южнодонецком направлении взрывоопасные предметы и замаскированные мины. ВСУ прятали мины даже в шоколадки. Об этом на кадрах видео МО РФ сообщил стрелок-штурмовик с позывным «Тигр».
По его словам, каждый населенный пункт, освобожденный российскими войсками, потом тщательно просматривается на различные муляжи и мины.
«Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Всё это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — отметил боец.
Ранее при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской области росгвардейцы обнаружили 39 снарядов различного калибра, замаскированное в мусоре на полевой дороге самодельное взрывное устройство нажимного типа.
Кроем того, саперы ВСУ прячут мины в трупах животных, чтобы замаскировать их. Украинские военные убивают собак и используют трупы для маскировки противотанковых мин с дистанционным датчиком цели. Такой боеприпас реагирует на изменение магнитного поля на некотором расстоянии от него.