По данным издания, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу украинских войск. Российские силы уверенно продвигаются, что создаёт серьёзные трудности для ВСУ. Журналисты отметили, что внутренний политический кризис на Украине может нанести стране больший ущерб, чем наступление российских войск. Раскол и борьба за власть ослабляют республику изнутри.