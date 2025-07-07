Российские войска близки к установлению контроля над городом Сумы. Об этом сообщило западное издание The Economist, оценив вероятность продвижения Вооружённых сил России на этом направлении.
По данным издания, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу украинских войск. Российские силы уверенно продвигаются, что создаёт серьёзные трудности для ВСУ. Журналисты отметили, что внутренний политический кризис на Украине может нанести стране больший ущерб, чем наступление российских войск. Раскол и борьба за власть ослабляют республику изнутри.
Ранее в районе Юнаковки в Сумской области была практически полностью уничтожена 2-я рота 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств.
Украинское командование пытается вернуть утраченные позиции, отправляя штурмовые группы в контратаки на Сумском направлении. Однако, как заявили в силовых структурах, российские бойцы из группировки «Север» успешно отражают эти попытки.