Силы Тихоокеанского флота на учениях отразили атаку условных диверсантов

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях, в ходе которых отразили атаку условных диверсантов на пункт базирования кораблей, сообщили в пресс-службе этого оперативно-стратегического объединения ВМФ России.
«По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на военном объекте флота», — уточняется в сообщении.
К месту развертывания диверсантов выдвинулись быстроходные лодки БЛ-680, которые должны были блокировать их с воды. Кроме того, в предполагаемый район обнаружения «нарушителей» на вертолёте Ка-27ПС направилась поисковая группа отряда ПДСС.
По прибытии на место бойцы отряда десантировались с воздушного судна и успешно блокировали условных диверсантов, после уничтожив их в учебном бою. В этих манёврах были задействованы около 50 военнослужащих ТОФ.
В пресс-службе Тихоокеанского флота также проинформировали, что большой десантный корабль (БДК) «Ослябя» отправился из Владивостока в штурманский поход с курсантами ТОВВМУ имени С. О. Макарова. Судно уже зашло в пункт базирования ТОФ на Камчатке.
На его борту находятся 66 курсантов, преподаватели ТОВВМУ и начальник кафедры кораблевождения, капитан первого ранга Алексей Данилов.
Напомним, 17 июня стало известно, что на главную базу ТОФ во Владивостоке после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись танкер «Печенга», корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Корабли преодолели около 24 тысяч морских миль в Индийском и Тихом океанах, посетив с деловыми заходами девять стран.