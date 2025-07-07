Силы Тихоокеанского флота на учениях отразили атаку условных диверсантов

Напомним, 17 июня стало известно, что на главную базу ТОФ во Владивостоке после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулись танкер «Печенга», корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Корабли преодолели около 24 тысяч морских миль в Индийском и Тихом океанах, посетив с деловыми заходами девять стран.