Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
В частности:
- в Белгородской области ликвидировали 20 БПЛА;
- в Курской — 14;
- в Липецкой — девять;
- в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе — по восемь;
- над Черным морем — семь;
- в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях — по три;
- в Орловской — два;
- во Владимирской, Краснодарском крае и Крыму — по одному.
Украина практически ежедневно пытается ударить по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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