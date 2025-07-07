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Силы ПВО за ночь уничтожили 91 украинский беспилотник

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В небе над Россией за ночь сбили 91 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

В частности:

  • в Белгородской области ликвидировали 20 БПЛА;
  • в Курской — 14;
  • в Липецкой — девять;
  • в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе — по восемь;
  • над Черным морем — семь;
  • в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях — по три;
  • в Орловской — два;
  • во Владимирской, Краснодарском крае и Крыму — по одному.

Украина практически ежедневно пытается ударить по объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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