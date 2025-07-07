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Минобороны: За ночь системы ПВО сбили 91 украинский БПЛА над регионами РФ

Дроны ВСУ ликвидированы над акваторией Черного моря, Белгородской, Липецкой, Московской и другими областями России.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России и Черным морем. Об этом в понедельник, 7 июля, заявили представители Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Известно, что 20 дронов ВСУ ликвидировано над территорией Белгородской области, 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Московской и Воронежской, семь — над акваторией Черного моря, по три — над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской, два — над Орловской и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Как KP.RU писал ранее, в настоящее время российская армия продолжает охватывать Красноармейск, параллельно перерезая логистику киевских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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