В России объяснили, в каком случае Путин может изменить состав переговорной группы в Стамбуле

В случае изменения задач переговорной группы России в Стамбуле, состав российской делегации может измениться. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
Парламентарий отметил, что нынешняя группа переговорщиков сбалансирована по составу и справляется со своими задачами. Это люди обладающие актуальной информацией, у них есть опыт в мировой политике, и они знаю Украину.
Но в будущем российский президент Владимир Путин может изменить состав переговорщиков от Москвы, если появятся новые задачи.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Москва ждет согласования сроков третьего раунда переговоров с Киевом.