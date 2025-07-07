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В России объяснили, в каком случае Путин может изменить состав переговорной группы в Стамбуле

Депутат Ивлев: Москва может изменить состав переговорной группы в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

В случае изменения задач переговорной группы России в Стамбуле, состав российской делегации может измениться. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Парламентарий отметил, что нынешняя группа переговорщиков сбалансирована по составу и справляется со своими задачами. Это люди обладающие актуальной информацией, у них есть опыт в мировой политике, и они знаю Украину.

Но в будущем российский президент Владимир Путин может изменить состав переговорщиков от Москвы, если появятся новые задачи.

На днях Турция, на территории которой прошли первые раунды российско-украинских переговоров, присоединилась к так называемой «коалиции дронов» — сообществу из 20 стран Евросоюза и НАТО, поставляющих беспилотники на Украину. Таким образом Турция потеряла нейтральный статус.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Москва ждет согласования сроков третьего раунда переговоров с Киевом.

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