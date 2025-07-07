Владимир Путин наградил волонтера СВО из Красноярского края за создание отряда добровольцев

Волонтеры «Швейных войск России» отшивают для участников СВО толстовки, футболки, шапки, балаклавы и дождевики, а также тактические лежанки, антитепловизионные одеяла, пледы и подушки для госпиталей. Премия отмечает вклад добровольцев, которые поддерживают бойцов, их близких, а также жителей новых и приграничных территорий. Она утверждена в 2024 году по утверждению президента.