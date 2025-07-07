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Владимир Путин наградил волонтера СВО из Красноярского края за создание отряда добровольцев

Владимир Путин вручил награду волонтеру из Красноярского края за помощь бойцам СВО.

Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом рассказали в Законодательном собрании региона.

Ольга Язева получила премию «Все для Победы!» за создание добровольческого движения «Швейные войска России». Она — жена священника и мать четверых сыновей, двое из которых являются участниками СВО.

«Мы стали одной большой семьей. Семьей, в которой любят, верят, надеются и ждут. Спасибо», — сказала Ольга Язева на награждении.

Волонтеры «Швейных войск России» отшивают для участников СВО толстовки, футболки, шапки, балаклавы и дождевики, а также тактические лежанки, антитепловизионные одеяла, пледы и подушки для госпиталей. Премия отмечает вклад добровольцев, которые поддерживают бойцов, их близких, а также жителей новых и приграничных территорий. Она утверждена в 2024 году по утверждению президента.

Напомним, также красноярцы регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь — тёплые носки, консервы, чай и сладости, средства гигиены, бинты и медикаменты.