Владимир Путин наградил волонтера СВО из Красноярского края за создание отряда добровольцев

Об этом рассказали в Законодательном собрании региона.
Ольга Язева получила премию «Все для Победы!» за создание добровольческого движения «Швейные войска России». Она — жена священника и мать четверых сыновей, двое из которых являются участниками СВО.
«Мы стали одной большой семьей. Семьей, в которой любят, верят, надеются и ждут. Спасибо», — сказала Ольга Язева на награждении.
Волонтеры «Швейных войск России» отшивают для участников СВО толстовки, футболки, шапки, балаклавы и дождевики, а также тактические лежанки, антитепловизионные одеяла, пледы и подушки для госпиталей. Премия отмечает вклад добровольцев, которые поддерживают бойцов, их близких, а также жителей новых и приграничных территорий. Она утверждена в 2024 году по утверждению президента.
Напомним, также красноярцы регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь — тёплые носки, консервы, чай и сладости, средства гигиены, бинты и медикаменты.