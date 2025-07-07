Силы ПВО сбили семь дронов над Черным морем, по одному — над Кубанью и Крымом

Наибольшее количество беспилотников — 20 единиц — было сбито над Белгородской областью. Еще 14 дронов перехватили над Курской областью.
Девять БПЛА уничтожили над территорией Липецкой области. По восемь беспилотников сбили над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом.
Семь дронов перехватили над акваторией Черного моря. По три БПЛА уничтожили над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями.
Два беспилотника сбили над Орловской областью. По одному дрону перехватили над Владимирской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.
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