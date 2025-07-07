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ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Ещё три БПЛА ликвидированы в Новгородской области за ночь, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

Источник: © РИА Новости

Ранее он заявлял, что поздно вечером в воскресенье над регионом был сбит один БПЛА.

«За ночь в Новгородской области ликвидировано ещё 3 БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины», — написал Дронов в своем Telegram-канале.

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