ПВО сбила три беспилотника в Новгородской области

Ранее он заявлял, что поздно вечером в воскресенье над регионом был сбит один БПЛА.
«За ночь в Новгородской области ликвидировано ещё 3 БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет. Низкий поклон военнослужащим, стоящим на защите нашей Родины», — написал Дронов в своем Telegram-канале.
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