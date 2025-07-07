В Новосибирской области планируют увековечить память генерала Гудкова

НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Различные предложения об увековечивании памяти выросшего в Новосибирске заместителя главкома ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова рассматривают в Новосибирской области, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель департамента информполитики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
В минувшую среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Гудков — дважды Герой России. В воскресенье, 6 июля президент своим указом наградил его посмертно вторым знаком особого отличия — медалью «Золотая Звезда» — за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Глава государства вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове генерала Жанне Гудковой.
«Идей много высказывается. Но окончательных решений пока нет. Точно в училище будут мероприятия», — сказал собеседник агентства, уточнив, что каким именно образом будет увековечена память героя, будет решено позже.
В понедельник, 7 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище.
Губернатор Новосибирской области отметил, что Михаил Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу № 81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней СВО была на передовой.
Осенью 2023-го года Михаила Гудкова наградили медалью «Золотая Звезда» Героя России «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями».