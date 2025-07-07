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В Лужском районе Ленобласти отразили атаку БПЛА

Это произошло ночью 7 июля.

В Лужском районе Ленинградской области ночью 7 июля 2025 года средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) предотвратили атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем тг-канале.

Отмечается, что жертвы и разрушения отсутствуют. За это Дрозденко выразил отдельную благодарность силам ПВО за надежную защиту неба.

Ранее сообщалось, что в Киришском районе Ленобласти 6 июля 2025 года сбили два беспилотника. Перед этим ночью над территорией России перехватили 120 украинских БПЛА. Три из них уничтожили над регионом с применением средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Работой систем РЭБ объясняется переключение сети с 4G на 2G.

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