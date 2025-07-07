В Лужском районе Ленобласти отразили атаку БПЛА

Отмечается, что жертвы и разрушения отсутствуют. За это Дрозденко выразил отдельную благодарность силам ПВО за надежную защиту неба.
Ранее сообщалось, что в Киришском районе Ленобласти 6 июля 2025 года сбили два беспилотника. Перед этим ночью над территорией России перехватили 120 украинских БПЛА. Три из них уничтожили над регионом с применением средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Работой систем РЭБ объясняется переключение сети с 4G на 2G.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше