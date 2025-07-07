Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 20 БПЛА сбили над Белгородской областью, 14 — над Курской областью, 9 — над Липецкой областью, 8 — над Брянской областью, по 8 — над Московским регионом и Воронежской областью, 7 — над акваторией Черного моря, по 3 — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, 2 — над Орловской областью, а также по 1 — над Владимирской областью, Краснодарским краем и республикой Крым.
Последствия
- В одном из муниципалитетов на юге Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
- К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию.
- Обломки БПЛА повредили частный дом и припаркованный рядом автомобиль в Липецке, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
- Также БПЛА попал в строящуюся нежилую многоэтажку в городе.
- Артамонов добавил, что мэрии поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь горожанам.
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