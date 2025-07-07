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Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами и Черным морем 91 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. В одном из муниципалитетов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были задержаны несколько поездов. В Липецке обломки беспилотников повредили кровлю частного дома и припаркованный автомобиль.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 20 БПЛА сбили над Белгородской областью, 14 — над Курской областью, 9 — над Липецкой областью, 8 — над Брянской областью, по 8 — над Московским регионом и Воронежской областью, 7 — над акваторией Черного моря, по 3 — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, 2 — над Орловской областью, а также по 1 — над Владимирской областью, Краснодарским краем и республикой Крым.

Последствия

  • В одном из муниципалитетов на юге Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
  • К настоящему моменту движение поездов восстановлено по расписанию.
  • Обломки БПЛА повредили частный дом и припаркованный рядом автомобиль в Липецке, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
  • Также БПЛА попал в строящуюся нежилую многоэтажку в городе.
  • Артамонов добавил, что мэрии поручено в кратчайшие сроки оценить ущерб, чтобы немедленно приступить к восстановительным работам и оказать помощь горожанам.

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