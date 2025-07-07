В Татарстане продолжает действовать режим «Беспилотная активность»

В связи с этим жители республики могут наблюдать перебои в работе мобильной связи и интернета.
Стоит отметить, что о возможной атаке дронов в Татарстане предупреждают почти каждый день. Вчерашний режим повышенной опасности действовал порядка девяти часов, днем ранее — более 13.
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