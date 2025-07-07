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В Татарстане продолжает действовать режим «Беспилотная активность»

В Татарстане продолжает действовать режим повышенной опасности, связанный с угрозой атаки БПЛА, который был введен в 04:18 7 июля. Об этом татарстанцев предупредили через приложение МЧС.

В связи с этим жители республики могут наблюдать перебои в работе мобильной связи и интернета.

Стоит отметить, что о возможной атаке дронов в Татарстане предупреждают почти каждый день. Вчерашний режим повышенной опасности действовал порядка девяти часов, днем ранее — более 13.

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