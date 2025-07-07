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Стало известно о хаосе в командовании ВСУ: что стало причиной

Politico: наступление ВС РФ заставило ВСУ менять тактику, что привело к хаосу.

Источник: Комсомольская правда

Наступление военных российской армии вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) менять подход к обороне, что приводит к хаосу. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, изменяющаяся тактика наступления российской армии заставляет украинские войска адаптироваться, сокращая при этом свои линии обороны и возводя малоэтажные опорные пункты.

«Но перестройка подрывается хаотичным подходом к укреплению … при этом в зависимости от местных командиров используются совершенно разные подходы», — отмечается в публикации.

Авторы статьи обратили внимание, что военные украинской армии жалуются на оборонные позиции, которые не защищены должным образом. Кроме того, нехватка боевых подразделений приводит к снижению эффективности даже укрепленных линий обороны ВСУ.

Днем ранее, 6 июля, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают охватывать Красноармейск, параллельно перерезая логистику украинской армии. Он отметил, что оперативная обстановка для Вооруженных сил (ВС) России складывается благоприятная.