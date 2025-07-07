В ночь с 6 на 7 июля над Крымом сбили один БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего над регионами России дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 20 БПЛА ВСУ сбили над территорией Белгородской области, 14 над территорией Курской области, 9 над территорией Липецкой области, по 8 над территориями Брянской, Воронежской областей и Московсковским регионом.
Кроме того, 7 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, по 3 над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, 2 над территорией Орловской области и по 1 над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым.