На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским рассматривалась возможность обучения ВСУ работе с ракетами Taurus. При этом он отметил, что Берлин не будет публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы сохранять Москву в неведении.