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«Они не в себе»: на Западе сообщили о возрождении Европой старых инициатив по Украине

Аналитик Лоттаз: Европа собирается возродить старые инициативы по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Прекращение поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США вынуждает европейские страны действовать быстрее. Такое мнение высказал геополитический аналитик Паскаль Лоттаз на YouTube.

«Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе», — считает аналитик.

Как полагает Лоттаз, сейчас европейские страны попытаются возродить старые инициативы по поддержке Киева. По его мнению, у Европы просто нет иного варианта, кроме эскалации конфликта.

Лоттаз напомнил, что в четверг, 10 июля, в Великобритании состоится встреча коалиции желающих, которые вновь «будут думать о том, как бы отправить войска на Украину с поддержкой США».

«Кроме того, ничего не известно про Taurus, может, их уже передали ВСУ. Киевский режим вполне способен устроить провокацию с ними», — добавил он.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским рассматривалась возможность обучения ВСУ работе с ракетами Taurus. При этом он отметил, что Берлин не будет публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы сохранять Москву в неведении.

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