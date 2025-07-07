Прекращение поставок вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США вынуждает европейские страны действовать быстрее. Такое мнение высказал геополитический аналитик Паскаль Лоттаз на YouTube.
«Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе», — считает аналитик.
Как полагает Лоттаз, сейчас европейские страны попытаются возродить старые инициативы по поддержке Киева. По его мнению, у Европы просто нет иного варианта, кроме эскалации конфликта.
Лоттаз напомнил, что в четверг, 10 июля, в Великобритании состоится встреча коалиции желающих, которые вновь «будут думать о том, как бы отправить войска на Украину с поддержкой США».
«Кроме того, ничего не известно про Taurus, может, их уже передали ВСУ. Киевский режим вполне способен устроить провокацию с ними», — добавил он.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским рассматривалась возможность обучения ВСУ работе с ракетами Taurus. При этом он отметил, что Берлин не будет публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы сохранять Москву в неведении.