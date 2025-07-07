Обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ

Сообщение о происшествии поступило ночью 7 июля. Обломки БПЛА упали на территорию одного из технологических цехов нефтеперерабатывающего завода.
Сообщается, что никто не пострадал. Видимых повреждений объектов НПЗ, возгораний и задымления — нет. На месте работают экстренные и специальные службы.
За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 91 украинский дрон над территорией 13 регионов и акваторией Черного моря. По одному дрону сбили над Краснодарским краем и Республикой Крым.
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