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Обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ

В Северском районе на территорию Ильского НПЗ упали обломки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило ночью 7 июля. Обломки БПЛА упали на территорию одного из технологических цехов нефтеперерабатывающего завода.

Сообщается, что никто не пострадал. Видимых повреждений объектов НПЗ, возгораний и задымления — нет. На месте работают экстренные и специальные службы.

За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 91 украинский дрон над территорией 13 регионов и акваторией Черного моря. По одному дрону сбили над Краснодарским краем и Республикой Крым.

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