В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя шесть часов 7 июля

В понедельник, 7 июля 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 10:04, она длилась около шести часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 04:16, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Самарцы снова пожаловались на плохую работу связи и интернета.
Напомним, в небе над Самарской областью сбили беспилотник 3 июля. 27 июня БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. 25 июня сбили еще два. 24 июня регион тоже попытался атаковать беспилотник.
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