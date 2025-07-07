Трамп заявил, что очень помогает Украине в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп резко заявил, что «очень» помогает Киеву. Таким образом американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, почему бы Вашингтону не помочь Украине так же, как он помогает Израилю.
«Я помогаю Украине. Я очень ей помогаю», — сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп вновь повторил свое излюбленное заявление о том, что украинского конфликта не было, если бы «выборы не были сфальсифицированы» и его избрали президентом в 2021 году.
Напомним, издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что американский лидер в ходе недавнего телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским сообщил о намерении оказать помощь Киеву в вопросах противовоздушной обороны (ПВО). Представители США и Украины намерены в ближайшее время встретиться для обсуждения вопросов военной помощи.