Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков БПЛА

В Воронежской области из-за повреждения контактной сети задержали 15 поездов.

Источник: © РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Пятнадцать пассажирских поездов задержались на юге Воронежской области из-за повреждения обломками контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка, сообщила Юго-Восточная железная дорога.

Губернатор Александр Гусев заявлял, что обломки украинского БПЛА упали на железнодорожные пути на юге области, после чего были задержаны поезда. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.

«В связи с выявленным повреждением контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка в Воронежской области движение поездов по одному пути было временно приостановлено… В пути следования было задержано 15 пассажирских поездов от 7 до 57 минут», — говорится в публикации Telegram-канала ЮВЖД.

Уточняется, что пропуск поездов осуществлялся по одному пути в реверсивном режиме в оба направления.

«В 4.46, после устранения повреждения, движение было восстановлено в полном объеме. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком», — добавили в ЮВЖД.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше