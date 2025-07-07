На юге Воронежской области задержали 15 поездов из-за падения обломков БПЛА

ВОРОНЕЖ, 7 июл — РИА Новости. Пятнадцать пассажирских поездов задержались на юге Воронежской области из-за повреждения обломками контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка, сообщила Юго-Восточная железная дорога.
Губернатор Александр Гусев заявлял, что обломки украинского БПЛА упали на железнодорожные пути на юге области, после чего были задержаны поезда. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в субботу в 22.58 мск и продлилась более суток.
«В связи с выявленным повреждением контактной сети на перегоне Журавка — Митрофановка в Воронежской области движение поездов по одному пути было временно приостановлено… В пути следования было задержано 15 пассажирских поездов от 7 до 57 минут», — говорится в публикации Telegram-канала ЮВЖД.
Уточняется, что пропуск поездов осуществлялся по одному пути в реверсивном режиме в оба направления.
«В 4.46, после устранения повреждения, движение было восстановлено в полном объеме. В настоящее время поезда следуют в соответствии с графиком», — добавили в ЮВЖД.