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В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Мелехиным

Церемония прощания с военнослужащим состоится 9 июля в селе Сива.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проведения специальной военной операции погиб сержант Сергей Мелехин из села Сива Пермского края. Об этом сообщает администрация Сивинского округа на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Известно, что военнослужащему было 43 года. Погиб при выполнении боевых задач на СВО 27 апреля 2025 года.

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего. Церемония прощания с бойцом состоится 9 июля в селе Сива. Она пройдет в Сивинском центре культуры и досуга на улице Советской, 4. Начало в 11.00.