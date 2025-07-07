В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Сергеем Мелехиным

В ходе проведения специальной военной операции погиб сержант Сергей Мелехин из села Сива Пермского края. Об этом сообщает администрация Сивинского округа на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Известно, что военнослужащему было 43 года. Погиб при выполнении боевых задач на СВО 27 апреля 2025 года.
Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего. Церемония прощания с бойцом состоится 9 июля в селе Сива. Она пройдет в Сивинском центре культуры и досуга на улице Советской, 4. Начало в 11.00.