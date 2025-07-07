Военнослужащий из Осинского района умер в госпитале в Москве

Уроженец села Жданово Осинского района Иркутской области Максим Бизьянов, участник СВО, умер в госпитале в Москве 1 июля 2025 года. Военнослужащему было 25 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал мэра Осинского района (18+).
Как сообщает Борис Хошхоев, Максим Павлович родился 23 февраля 2000 года. Окончил МБОУ «Бильчирская СОШ». В школе мужчина занимался гиревым спортом, борьбой, волейболом и футболом. Является чемпионом Иркутской области и призером КСП «Сур-Харбан» по вольной борьбе.
Мужчина воспитывал несовершеннолетнего ребенка.
28 июня 2023 года Максим Павлович заключил контракт с Минобороны РФ.
В ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции Максим Павлович получил тяжёлое ранение и 18 мая 2025 года оказался в реанимации в военном госпитале Бурденко в Москве. 1 июля 2025 года мужчина умер.
Максим Бизьянов был награжден медалью «За отвагу». Прощание с героем состоится завтра, 8 июля.