Военнослужащий из Осинского района умер в госпитале в Москве

Уроженец села Жданово Осинского района Иркутской области Максим Бизьянов, участник СВО, умер в госпитале в Москве 1 июля 2025 года. Военнослужащему было 25 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеграм-канал мэра Осинского района (18+).