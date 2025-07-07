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Над Крымом отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости Крым. Над Крымом утром в понедельник отработала ПВО, уничтожен вражеский беспилотник. Еще один дрон сбит над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 10.00 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — говорится в сообщении.

В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила 91 украинский беспилотник, в том числе один над Крымом и семь — в акватории Черного моря.

Накануне силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Всего за сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.