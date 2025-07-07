В зоне СВО погиб житель Башкирии Алексей Куликов

Уроженец Коми до начала боевых действий жил в Кумертау. В 2022 году он добровольно отправился в зону проведения СВО. О смерти бойца стало известно 20 июня этого года. По словам близких, военнослужащий погиб при выполнении боевого задания в Запорожской области.