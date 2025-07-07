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ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки «Центр» за сутки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 440 военнослужащих, пять бронемашин в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.