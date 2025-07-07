ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий группировки «Центр» за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики.